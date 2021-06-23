15:10

В одном из ресторанов Макдональдс Азербайджан (на площади Фонтанов) установлен креативный стенд, посвященный последнему пластиковому стакану. Данный экспонат служит своеобразным месседжем о том, что Макдональдс Азербайджан значительно сокращает использование пластика и переходит на биоразлагаемый и сертифицированный материал. Как сказал haqqin.az менеджер по связям с общественностью Макдональдс Азербайджан Эмиль Гусейнов, это важное решение позволит компании сократить использование пластика примерно на 32 тонны в год.

«Отметим, что 100% бумажной и картонной упаковки производится из сертифицированного сырья без ущерба лесам. В компании внедряют решения, позволяющие сократить количество отходов от упаковки и сделать работу ресторанов более экологичной. Поставщики Макдональдс Азербайджан соответствуют требованиям международной сертификации ключевых биоресурсов», - сказал представитель компании. Отметим, что, по мнению экологов, пластиковая посуда, особенно ее мелкие детали, опасна для окружающей среды. Человек использует их всего несколько минут, а после этого все это превращается в весьма опасный для окружающей среды мусор. Разлагается пластик в период от 100 до 500 лет, в течение которых погибают тысячи морских животных и миллионы птиц, которые принимают изделия из него за еду.