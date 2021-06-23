Леонид Швец, автор haqqin.az 15:13

От того, что в Иране сменился президент, и из-за заинтересованности Белого дома в возобновлении ядерной сделки с Тегераном легче Ирану пока совсем не стало. Он становится объектом все новых атак.

О кибератаке открыто заявило Министерство юстиции США. Во исполнение судебного постановления, говорится в заявлении министерства, было закрыто 36 веб-сайтов, связанных с Ираном, распространявших дезинформацию и/или имевших отношение к деятельности террористических организаций. Среди сайтов, попавших под ограничительные меры, оказались Press TV, правительственный иранский спутниковый телеканал на английском языке, и Al Alam, такой же телеканал, только на арабском. По сообщению иранских СМИ, атакованы были также информационные ресурсы, связанные с проиранскими группировками, как, например, йеменские хуситы. Часть из закрытых сайтов спустя некоторое время возобновила свою работу по другим интернет-адресам. Но уже очевидно, что такая практика информационно-кибернетической борьбы будет постоянной, возможности для этого у США есть. Еще в октябре прошлого года была закрыта целая сеть из 92 сайтов, работавших под управлением Корпуса стражей исламской революции.

Одновременно иранские СМИ скупо сообщили о попытке некой акции саботажа на ядерном объекте в Карадже, в сорока километрах от Тегерана. Никаких подробностей о произошедшем не сообщается, кроме того, что, дескать, обошлось без жертв и разрушений, и ничто не помешает Ирану дальше работать по намеченной ядерной программе. Ранее на этой неделе произошла аварийная остановка АЭС в Бушере. Якобы вышел из строя электрогенератор, но это было едва ли не плановое мероприятие. Правда, в случайности в таких историях верится мало. Президент Ибрагим Раиси начал свое правление с решительных заявлений, например, о том, что ни о каких личных встречах с американским президентом не может быть и речи. Собственно, от него и ожидали чего-то подобного. Марван Бишара, старший политический аналитик Al Jazeera, прогнозируя перспективы правления Раиси, предположил три сценария. Первый: воспользоваться моментом и провести экономические и политические реформы в стране, вытаскивая ее из нынешнего болота тотальной отсталости. Но, зная о том, кто такой Ибрагим Раиси, Бишар дает не больше 5% вероятности такому повороту событий. Поддержка статус-кво с попытками маневрировать между необходимостью вести прагматичную политику и угождать консервативному крылу - второй сценарий, вероятность которого известный арабский аналитик оценивает в 35%.