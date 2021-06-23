Привет Раиси: Тегеран под ударом наш комментарий
От того, что в Иране сменился президент, и из-за заинтересованности Белого дома в возобновлении ядерной сделки с Тегераном легче Ирану пока совсем не стало. Он становится объектом все новых атак.
О кибератаке открыто заявило Министерство юстиции США. Во исполнение судебного постановления, говорится в заявлении министерства, было закрыто 36 веб-сайтов, связанных с Ираном, распространявших дезинформацию и/или имевших отношение к деятельности террористических организаций. Среди сайтов, попавших под ограничительные меры, оказались Press TV, правительственный иранский спутниковый телеканал на английском языке, и Al Alam, такой же телеканал, только на арабском. По сообщению иранских СМИ, атакованы были также информационные ресурсы, связанные с проиранскими группировками, как, например, йеменские хуситы.
Часть из закрытых сайтов спустя некоторое время возобновила свою работу по другим интернет-адресам. Но уже очевидно, что такая практика информационно-кибернетической борьбы будет постоянной, возможности для этого у США есть. Еще в октябре прошлого года была закрыта целая сеть из 92 сайтов, работавших под управлением Корпуса стражей исламской революции.
Одновременно иранские СМИ скупо сообщили о попытке некой акции саботажа на ядерном объекте в Карадже, в сорока километрах от Тегерана. Никаких подробностей о произошедшем не сообщается, кроме того, что, дескать, обошлось без жертв и разрушений, и ничто не помешает Ирану дальше работать по намеченной ядерной программе.
Ранее на этой неделе произошла аварийная остановка АЭС в Бушере. Якобы вышел из строя электрогенератор, но это было едва ли не плановое мероприятие. Правда, в случайности в таких историях верится мало.
Президент Ибрагим Раиси начал свое правление с решительных заявлений, например, о том, что ни о каких личных встречах с американским президентом не может быть и речи. Собственно, от него и ожидали чего-то подобного. Марван Бишара, старший политический аналитик Al Jazeera, прогнозируя перспективы правления Раиси, предположил три сценария. Первый: воспользоваться моментом и провести экономические и политические реформы в стране, вытаскивая ее из нынешнего болота тотальной отсталости. Но, зная о том, кто такой Ибрагим Раиси, Бишар дает не больше 5% вероятности такому повороту событий.
Поддержка статус-кво с попытками маневрировать между необходимостью вести прагматичную политику и угождать консервативному крылу - второй сценарий, вероятность которого известный арабский аналитик оценивает в 35%.
А самый вероятный вариант, до 65%, это ужесточение режима и еще более агрессивная внешняя политика Ирана. Она может укрепить личную власть Ибрагима Раиси, но стране причинит невосполнимый вред. На этом пути обмен ударами самого разного рода будет носить непрекращающийся характер.
Дональд Трамп относился к Ирану в высшей степени подозрительно, но тогда президентом был умеренный Роухани. Байден и рад бы сделать шаг навстречу, но натыкается на холодную стену Раиси. Нормализация в этих условиях выглядит как наивная мечта, не имеющая ничего общего с суровой реальностью.