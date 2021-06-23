На заседании ОЭС принята «Бакинская декларация» фото
Состоялось IV заседание министров энергетики Организации экономического сотрудничества (ОЭС) с участием Азербайджана. В видеоконференции приняли участие высокопоставленные представители стран-членов организации-Ирана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и ряда международных организаций.
Председательствовавший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о роли организации как формата сотрудничества, способствующего многоплановым взаимовыгодным отношениям в Евразии. Инициатива общенационального лидера Гейдара Алиева по созданию в Баку исследовательского центра Организации экономического сотрудничества была расценена как пример высокого отношения Азербайджана к сотрудничеству с организацией. Было отмечено, что Азербайджан является инициатором и активным участником ряда проектов в рамках Организации по направлениям транспорта, энергетики, региональной интеграции и социально-экономического развития: “торговый оборот Азербайджана со странами-членами организации в прошлом году составил около 4,9 миллиарда долларов.
«Доля этих стран во внешней торговле Азербайджана составляет 20 процентов. Эти страны до сих пор вложили в экономику Азербайджана $ 16,9 млрд. США. Азербайджан вложил в экономику стран-членов 18,5 млрд. долларов США. США", - отметил министр.
Говоря о вкладе достижений энергетической политики нашей страны в энергетическое сотрудничество в рамках ОИС, двусторонних и трехсторонних форматах энергетического сотрудничества, министр отметил, что созданная по инициативе Азербайджана разветвленная нефтегазопроводная инфраструктура, соединяющая Каспийское, Черное, Средиземное и Адриатическое моря, обеспечивает интересы и стран региона, решение вопросов энергетической безопасности. Так, до сих пор по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировой рынки только из Азербайджана было перевезено более 438 миллионов тонн нефти.
Газопровод обеспечил поставку в Турцию 82 млрд кубометров природного газа. За последние три года на мировой рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было поставлено около 20,7 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов туркменского происхождения, а также 106 тыс. тонн казахстанской нефти. Особо подчеркнута роль “Южного газового коридора”в энергетической интеграции: “в этом году через TANAP турецким потребителям было экспортировано 2,5 миллиарда кубометров, а европейским-2,8 миллиарда кубометров природного газа через TAP. Отражение Южного газового коридора в”Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией " является подтверждением стратегического значения проекта на самом высоком уровне.
Министр также коснулся вопросов поддержки реализуемых и планируемых в настоящее время проектов, реформ в электроэнергетическом секторе, процесса создания ОЭС “региональный рынок электроэнергии”и новых перспектив сотрудничества. “Сегодня новые реалии, сложившиеся в регионе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, открывают путь к широкому сотрудничеству, в том числе энергетическому, в рамках ОИС с новыми проектами, которые укрепят безопасность и стабильность. В будущем планируемые аукционы по проектам возобновляемой энергии мощностью около 700 МВт, а также совместное использование богатого ветрового, солнечного и гидроэнергетического потенциала Каспийского моря и Карабаха-это возможности для углубления энергетического и экономического сотрудничества в рамках ОЭС.”
Генеральный секретарь ОИС Хади Сулейманпур проинформировал о целях организации в следующем десятилетии по доведению доли “зеленой энергии”в общем энергетическом балансе между странами-членами до значительно более высокого уровня, чем сейчас, усиления сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Он отметил важность совместного проекта ОИС и ЮНИДО по созданию “Центра чистой энергии”. Была выражена уверенность в том, что этот центр станет перспективным элементом “глобальной сети региональных центров устойчивой энергии”, охватывающей весь мир. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз, министр энергетики Ирана Рза Ардаканян и другие выступавшие также отметили, что такие инициативы, как создание Energy Center и сотрудничество в области возобновляемых источников энергии внесут важный вклад в процесс перехода на энергию в соответствии с Целями устойчивого развития.
По итогам заседания была принята “Бакинская декларация” с целью укрепления энергетического сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества. Документ предусматривает широкое сотрудничество между членами ОИС в области поставок сырой нефти, природного газа, нефтехимии и нефтепродуктов, создания электроэнергетических сетей, региональной торговли электроэнергией, чистых источников энергии, энергоэффективности, финансирования перехода на чистую энергию в соответствии с глобальными шагами в борьбе с изменением климата. В декларации также особо подчеркивается, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеются возможности зеленой энергии, и что использование этого потенциала окажет положительное влияние на борьбу с изменением климата, было предложено государствам-членам ОИС и соответствующим международным организациям поддержать азербайджанскую “концепцию зеленой энергии”.
На мероприятии также были приняты “Энергетическая стратегия” и “план действий” организации до 2030 года, “устав центра чистой энергии”, Дорожная карта “регионального рынка электроэнергии”.