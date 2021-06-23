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Состоялось IV заседание министров энергетики Организации экономического сотрудничества (ОЭС) с участием Азербайджана. В видеоконференции приняли участие высокопоставленные представители стран-членов организации-Ирана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и ряда международных организаций. Председательствовавший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о роли организации как формата сотрудничества, способствующего многоплановым взаимовыгодным отношениям в Евразии. Инициатива общенационального лидера Гейдара Алиева по созданию в Баку исследовательского центра Организации экономического сотрудничества была расценена как пример высокого отношения Азербайджана к сотрудничеству с организацией. Было отмечено, что Азербайджан является инициатором и активным участником ряда проектов в рамках Организации по направлениям транспорта, энергетики, региональной интеграции и социально-экономического развития: “торговый оборот Азербайджана со странами-членами организации в прошлом году составил около 4,9 миллиарда долларов.

«Доля этих стран во внешней торговле Азербайджана составляет 20 процентов. Эти страны до сих пор вложили в экономику Азербайджана $ 16,9 млрд. США. Азербайджан вложил в экономику стран-членов 18,5 млрд. долларов США. США", - отметил министр. Говоря о вкладе достижений энергетической политики нашей страны в энергетическое сотрудничество в рамках ОИС, двусторонних и трехсторонних форматах энергетического сотрудничества, министр отметил, что созданная по инициативе Азербайджана разветвленная нефтегазопроводная инфраструктура, соединяющая Каспийское, Черное, Средиземное и Адриатическое моря, обеспечивает интересы и стран региона, решение вопросов энергетической безопасности. Так, до сих пор по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировой рынки только из Азербайджана было перевезено более 438 миллионов тонн нефти. Газопровод обеспечил поставку в Турцию 82 млрд кубометров природного газа. За последние три года на мировой рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было поставлено около 20,7 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов туркменского происхождения, а также 106 тыс. тонн казахстанской нефти. Особо подчеркнута роль “Южного газового коридора”в энергетической интеграции: “в этом году через TANAP турецким потребителям было экспортировано 2,5 миллиарда кубометров, а европейским-2,8 миллиарда кубометров природного газа через TAP. Отражение Южного газового коридора в”Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией " является подтверждением стратегического значения проекта на самом высоком уровне.