18 июня в ходе прямой сессии на странице Генеральной прокуратуры в Instagram под названием «вопрос-ответ» (#prourorlylasualcavab) от отдельных лиц поступили обращения о том, что Клара Джафарова, присваивая денежные средства под предлогом трудоустройства в Европе, занимается мошенничеством.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту мошенничества, совершенного директором ООО Poseidon Talents Consulting Кларой Джафаровой, которая в общей сложности по 10 эпизодам получила денежные средства под предлогом отправки за рубеж, покупки авиабилетов, обеспечения визами и документами на страховку, в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

19 июня Клара Джафарова была привлечена в качестве обвиняемой по статьям 178.2 (мошенничество) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении нее решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по указанному уголовному делу завершено. В кратчайшие сроки дело будет направлено в суд.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия в связи с обращениями 14 других потерпевших по поводу незаконных действий Клары Джафаровой.