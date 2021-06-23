Украина, Грузия и Молдова представили Евросоюзу новый формат сотрудничества

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы - Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой - представили Евросоюзу новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио". Об этом главы МИД трех стран рассказали после встречи в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем в четверг, 24 июня, сообщает Дойче велле.

"Мы втроем прибыли в Брюссель, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в наших европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести наши страны к европейской перспективе", - отметил Кулеба. По его мнению, новый формат поможет всем трем его странам-участницам эффективнее проводить "европейские реформы" и внедрять стандарты ЕС.

В свою очередь Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует "гордиться, что наши партнеры хотят становиться ближе к нам, к ЕС, и даже вступить в него". Боррель сообщил, что он с Еврокомиссией завершает работу над новыми целями для "Восточного партнерства", которые рассмотрят на саммите этой инициативы, запланированной на декабрь этого года.