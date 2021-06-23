В Москве отменили фестиваль «Жара»

Музыкальный фестиваль «Жара», который должен был стартовать в Москве 24 июня, отменен, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля.

«В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области, с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ Крокус Сити Холл», - такое сообщение опубликовано в Instagram фестиваля.

Зрителям предложат вернуть билеты или обменять их на «Жара Music Awards», запланированный на 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года.