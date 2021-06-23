В Минске продолжается 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021, в которой принимает участие делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

В рамках выставки министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с председателем комитета оборонной промышленности Республики Беларусь Дмитрием Пантусом. В ходе встречи министр особо подчеркнул, что в последние годы в рамках проводимых в Азербайджане крупномасштабных реформ в области военного строительства значительно развивается материально-техническая база азербайджанской армии, повышается уровень боевой подготовки.

Мадат Гулиев отметил, что Министерство оборонной промышленности создано в 2005 году по личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью поддержания на высоком уровне боеготовности Вооруженных сил. Мадат Гулиев также рассказал о победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, о работах по благоустройству и строительству, проводимых на освобожденных от оккупации землях.

Встреча продолжилась обсуждением текущего состояния отношений между Азербайджаном и Беларусью в военно-технической сфере и перспектив дальнейшего сотрудничества. Выразив удовлетворение встречей, Дмитрий Пантус отметил, что подобные обсуждения играют важную роль в расширении двусторонних военных связей, и выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью в военно-технической сфере будет продолжаться и впредь.

В рамках выставки, которая продлится до 26 июня, запланированы встречи с представителями других государств-участников и правительств с целью реализации совместных проектов в военно-технической сфере.