Встать, смирно! Идет Пашинян!

Корректно, чтобы присутствующие вставали, когда заходит первое лицо страны, и ничего общего с диктатурой это не имеет. Об этом заявил в четверг армянским журналистам и.о. министра окружающей среды Армении Романос Петросян, комментируя инцидент в правительстве, вызвавший широкий резонанс.

Перед началом заседания правительства глава протокольного отдела аппарата премьер-министра Армении Ваге Акопян предупредил собравшихся членов кабмина, что и.о. главы правительства Никола Пашиняна следует встречать стоя.

«Это не имеет ничего общего с диктатурой. Когда первое лицо государства входит в зал, было бы корректно, если бы его приветствовали стоя», - сказал Петросян, отвечая на вопрос, вступила ли в силу упомянутая Пашиняном диктатура.

На вопрос, почему этот порядок не действовал раньше, Петросян ответил, что, возможно, раньше «был бархат, а сейчас – сталь».

Армянские СМИ отмечают, что мониторинг видеозаписей заседаний правительства показывает, что раньше традиция приветствовать премьера стоя не соблюдалась. Это касается периода работы на посту премьера как Никола Пашиняна, так и Карена Карапетяна и Сержа Саргсяна.

При Серже Саргсяне члены кабмина Армении приветствовали его стоя, когда он вел заседания правительства в статусе президента.