В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 76 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за минувшие сутки нет.

Всего в Азербайджане выявлено 335 676 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 329 870 человек благополучно прошли лечение, 4 965 пациентов клиник скончались. Лечение 841 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведен 3 706 051 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 879 - за минувшие сутки.