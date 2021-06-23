Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве по туризму, выступивший на мероприятии глава агентства Фуад Нагиев отметил, что наличие у тюркоязычных государств общей истории, языка, культуры и национальной идентичности придает импульс развитию экономических отношений между ними.

Председатель агентства отметил, что, несмотря на то, что из-за пандемии прошедший год был одним из самых трудных для мира, в том числе для туристической индустрии, он стал одним из самых славных в истории Азербайджана.

Фуад Нагиев подчеркнул, что прекращение 30-летней оккупации, конец которой положила азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, имеет важное значение для Азербайджана и региона.

Он проинформировал о том, что большая часть туристических достопримечательностей Карабаха разрушена оккупантами. При этом, отметил Фуад Нагиев, на этих территориях уже начаты строительные работы, а освобожденные территории обладают большим туристическим потенциалом. Он добавил, что в скором времени Карабах будет представлен миру как новое региональное туристическое направление.