В России арестовали бизнесмена Алексаняна по делу о мошенничестве

Суд в Амурской области РФ до 22 августа санкционировал арест гендиректора московской строительной компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна, который обвиняется в мошенничестве почти на 60 млн рублей при строительстве на космодроме Восточный, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Судья Благовещенского суда Амурской области до 22 августа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексаняна Алика Гамлетовича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму почти 60 млн рублей», – рассказал ТАСС источник.

Отмечается, что в ходе допроса перед арестом бизнесмен заявил о своей невиновности и абсурдности вменяемого ему следствием многомиллионного мошенничества.

По данным другого источника ТАСС, под стражу ранее был заключен заместитель Алексаняна. «Ему предъявлено другое обвинение, но его уголовное дело также связано с хищениями на космодроме», - уточнил источник. Дело расследует следственное управление СК России по Амурской области.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что следственное управление СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме. Утверждается, что в 2020 году один из подрядчиков получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, а другой похитил 60 млн, представив фиктивные документы. В октябре 2020 года задержали директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, которого вместе с инспектором 119-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном.