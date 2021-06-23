УЕФА отменил правило выездного гола

УЕФА на своем официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.

Начиная с предстоящего сезона-2021/2022, правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их квалификационных раундах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

По правилам выездного гола в случае ничейного счета в двухматчевом противостоянии победителем признавалась та команда, которая забила больше голов в гостях.

Теперь при равном счете по сумме двух матчей будет назначаться дополнительное время.