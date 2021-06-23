Армения обстреляла азербайджанские позиции в Товузе
24 июня с 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Мунджуглу Товузского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.