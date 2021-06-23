Путин указал Пашиняну на необходимость исполнения соглашения с Азербайджаном

Россия продолжит посреднические усилия по обеспечению стабильности в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе", - говорится в сообщении.