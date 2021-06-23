Директора Центра DOST İş наградили медалями за освобождение Физули и Джебраила

Одним из военнослужащих, награжденных сегодня распоряжениями президента Ильхама Алиева за проявленные личное мужество и отвагу в боевых действиях по освобождению территорий Азербайджана от оккупации, является директор Центра DOST İş Фирудин Джабраилов.

Согласно информации, он был награжден медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Джебраила". А до этого в декабре прошлого года распоряжением главы государства он был награжден медалью “За освобождение Ходжавенда”.

С первых дней Отечественной войны Фирудин Джабраилов вступил в ряды армии в рамках мобилизации. Джабраилов прошел славный боевой путь офицера запаса - старшего лейтенанта, командира взвода.