Сахиба Гафарова попрощалась с Гуламом Исакзаи

Спикер отметила большую важность, которую Азербайджан придаёт сотрудничеству со всеми международными организациями, в том числе с ООН. Сахиба Гафарова упомянула созданные нашей страной тесные связи с рядом учреждений ООН и успешное сотрудничество с ними, проведение в Баку ряда важных мероприятий ООН и прошлогоднее особое заседание Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сахиба Гафарова добавила, что Гулам Исакзаи работал в нашей стране в крайне важный и исторический для неё период, ведь Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020-го года освободил свои земли от оккупации Арменией и восстановил собственную территориальную целостность. При том Азербайджан тогда же претворил в жизнь четыре связанные с конфликтом резолюции Совета безопасности ООН.

Поблагодарив за тёплый приём, резидент-координатор ООН в Азербайджане выразил признательность за оказанные ему за время деятельности в нашей стране поддержку и условия. По его словам, за эти годы происходило плодотворное сотрудничество между ООН и разными структурами Азербайджана, и проводились мероприятия в рамках соответствующих программ ООН.

Председатель Милли Меджлиса отметила успешную деятельность Гулама Исакзаи в Азербайджане и его вклад в развитие сотрудничества между ООН и Азербайджаном. Она также пожелала ему успехов в дальнейшей работе.