В частных домах разрешается проводить торжества с количеством гостей до 50 человек и с соблюдением требований, которые определены «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции на объектах общепита», сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

В Агентстве отметили, что в «Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции на объектах общепита» нет никаких ограничений в связи с использованием кондиционеров и систем вентиляции в местах, где проводятся торжества.

В сообщении Агентства говорится, что по решению, принятому Кабмином Азербайджана, организация торжеств с участием до 50 человек регулируется вышеуказанными методическими указаниями: «В ближайшие дни общественность будет проинформирована о дополнительных методических указаниях в связи с проведением торжеств с участием до 150 человек».