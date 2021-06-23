Азербайджан на сессии в онлайн-формате представляет первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов.

Выступая на открытии сессии, председатель совета ВТО Ахмед Аль Халифа проинформировал о вопросах, которые будут обсуждаться на заседании, а затем генеральный секретарь Организации Кунио Микурия представил отчет о последних новшествах в деятельности, осуществляемой в направлении реализации Стратегического плана на 2020/2021 годы.

В рамках трехдневной сессии планируется обсуждение достижений в области усиления потенциала, тарифных и торговых связей, политики и управления, бюджета и финансов, а также проведение выборов в руководство Совета таможенного сотрудничества.