А теперь Путин обсуждает Карабах с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, - говорится в сообщении. - Дана позитивная оценка работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий".

Президент РФ также поделился с турецким лидером впечатлениями о недавних переговорах с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве 16 июня.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент России Владимир Путин провел консультации по Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.