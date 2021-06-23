Болельщики Уэльса хвалят Азербайджан и в ярости от решения Нидерландов Дискриминация по-европейски
На футбольном Евро-2020 двухдневный перерыв, который болельщики 16 сборных, пробившихся в 1/8 финала, используют для того, чтобы добраться до городов, где их команды проведут первые матчи плей-офф.
Раунд стартует 26 июня в Амстердаме матчем Уэльс – Дания, вокруг которого из-за решения властей Нидерландов разгорелся скандал. Все потому, что голландцы запретили болельщикам сборной Уэльса въезд в страну, так как Великобритания не входит в ЕС или Шенгенскую зону. Въехать в Нидерланды из таких стран можно только по исключительной причине, а голландское правительство считает, что футбольные фанаты под этот критерий не подпадают.
При этом датских болельщиков Амстердам принять готов и даже не посадит на карантин, если те пробудут на территории Нидерландов не более 12 часов.
Налицо явная дискриминация. Если Нидерланды были не готовы создать одинаковые условия для болельщиков из разных стран-участниц Евро-2020, то, может быть, стоило заранее отказаться от проведения игр?
Ранее примерно так же некрасиво поступили власти Дании, не пустившие российских болельщиков на решающий матч группового турнира против своей национальной команды, явно облегчив ей задачу.
Этот тот случай, когда Азербайджан подает пример, как надо выполнять взятые на себя обязательства и не делить футбольных болельщиков по национальному признаку, вплетая сюда политику. Наша страна разрешила приезд всем обладателям билетов из стран, сборные которых играют в Баку. Таким образом, граждане Турции, Уэльса и Швейцарии, имея на руках билет на матч и отрицательный ПЦР-тест могли свободно прилететь в Азербайджан. Теперь на четвертьфинальную игру, которая состоится на Бакинском Олимпийском стадионе 3 июля, мы ждем голландцев или чехов, а также все тех же валлийцев или датчан.
В Уэльсе болельщики в ярости от решения голландских властей и приводят в пример Баку, говоря о том, как надо принимать болельщиков на таком масштабном турнире, как Евро.
«Лучше бы я остался в Баку и, возможно, попал бы на четвертьфинал с участием сборной Уэльса», - цитирует Wales Online валлийского фаната Джейми Шиппа, который все же рискнул и полетел из Азербайджана в Амстердам с пересадкой в Москве. Однако чуда не произошло. Шиппа развернули в амстердамском аэропорту.
Решение нидерландских властей болельщики из Уэльса называют фарсом, дискриминацией и явной несправедливостью. Другой поклонник сборной Уэльса Хайвел Ловгрин, который вместе со своим братом побывал в Баку на матчах со Швейцарией и Турцией, говорит, что «все было тщательно и хорошо организовано».
«Наш опыт в Баку был фантастическим и очень безопасным, - говорит Ловгрин. - Я не могу понять, почему они не могут пустить несколько тысяч болельщиков в Амстердам. В Баку мы могли выйти из самолета, только показав билет на матч и отрицательный тест. Я действительно не понимаю, почему в Нидерландах все по-другому».
На матче Уэльс – Дания смогут присутствовать не более 16 тысяч болельщиков. Билеты, которые были выделены валлийцам, сейчас спешно распределяют среди датских фанатов.
Тем временем Азербайджан вновь с удовольствием ждет болельщиков из Уэльса, если их сборной удастся обыграть датчан. Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов заявил, что валлийские фанаты создали в Баку отличную атмосферу.
«Я надеюсь, что болельщикам понравилось их пребывание в Баку и они почувствовали близость с Азербайджаном, - цитирует Эльхана Мамедова Mirror. – Есть все шансы, что 3 июля сборная Уэльса сыграет в четвертьфинале в Баку. Если она победит в тяжелом матче 1/8 финала, мы будем рады вновь поприветствовать валлийцев. Нам нравится, что болельщики из Уэльса с удовольствием приезжают в Баку не только для того, чтобы посмотреть футбол, но и чтобы стать свидетелями культуры Баку, нашей истории и сочетания современной и древней архитектуры в нашем городе. Не говоря уже о пабах, которые чрезвычайно популярны среди путешествующих фанатов из Великобритании. Баку может на долгие годы остаться вторым домом на Каспийском море для Гарета Бейла, Роберта Пейджа и валлийских болельщиков.