На футбольном Евро-2020 двухдневный перерыв, который болельщики 16 сборных, пробившихся в 1/8 финала, используют для того, чтобы добраться до городов, где их команды проведут первые матчи плей-офф.

Раунд стартует 26 июня в Амстердаме матчем Уэльс – Дания, вокруг которого из-за решения властей Нидерландов разгорелся скандал. Все потому, что голландцы запретили болельщикам сборной Уэльса въезд в страну, так как Великобритания не входит в ЕС или Шенгенскую зону. Въехать в Нидерланды из таких стран можно только по исключительной причине, а голландское правительство считает, что футбольные фанаты под этот критерий не подпадают.

При этом датских болельщиков Амстердам принять готов и даже не посадит на карантин, если те пробудут на территории Нидерландов не более 12 часов.

Налицо явная дискриминация. Если Нидерланды были не готовы создать одинаковые условия для болельщиков из разных стран-участниц Евро-2020, то, может быть, стоило заранее отказаться от проведения игр?

Ранее примерно так же некрасиво поступили власти Дании, не пустившие российских болельщиков на решающий матч группового турнира против своей национальной команды, явно облегчив ей задачу.

Этот тот случай, когда Азербайджан подает пример, как надо выполнять взятые на себя обязательства и не делить футбольных болельщиков по национальному признаку, вплетая сюда политику. Наша страна разрешила приезд всем обладателям билетов из стран, сборные которых играют в Баку. Таким образом, граждане Турции, Уэльса и Швейцарии, имея на руках билет на матч и отрицательный ПЦР-тест могли свободно прилететь в Азербайджан. Теперь на четвертьфинальную игру, которая состоится на Бакинском Олимпийском стадионе 3 июля, мы ждем голландцев или чехов, а также все тех же валлийцев или датчан.