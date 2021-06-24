Зеленский готов разорвать все отношения с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом. Об этом он заявил в интервью на телеканале «1+1», передает РИА Новости.

«Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», — сказал украинский лидер. По его словам, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане.