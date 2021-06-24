Строительная компания Nərimanov ESTATE незаконно ввела в стройплощадку оборудование, имеющее важное значение с точки зрения правильного управления транспортными потоками. Несмотря на предупреждение о том, что оборудование принадлежит Бакинскому транспортному агентству и оно не повреждено, строительная компания проигнорировала это.

Накануне во время строительных работ компания разрушила доску управления. В результате безответственных и противозаконных действий строительной компании на улице Тебриз и прилегающих территориях полностью остановлена работа всего оборудования, в том числе светофоров на двух перекрестках, камер наблюдения и платежных терминалов “BakıKart” на автобусных остановках. Из-за неработающего светофора на перекрестке улиц Тебриз-Ахмедбек Агаоглу произошло дорожно-транспортное происшествие.

В связи с этим начато принятие правовых мер. Соответствующие акты будут составлены и представлены правоохранителям вместе с другими необходимыми документами.

Учитывая, что подобные случаи происходят регулярно, БТА заявляет, что юридические и физические лица должны быть предельно внимательны и ответственны в отношении оборудования, которое считается государственной собственностью и, самое главное, имеет важное значение с точки зрения безопасности движения.