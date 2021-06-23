В Баку горит еще одна новостройка видео, обновлено
В результате пожара в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку есть пострадавшие.
Как сообщает АПА, при пожаре пострадали 4 человека, в том числе двое детей.
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В многоэтажном жилом здании по адресу улица Исмаил бея Гутгашенли, 29 в Ясамальском районе города Баку произошел пожар.
Информация о пожаре поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что пожар произошел в квартире на 10-м этаже здания. На месте происшествия работают пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.