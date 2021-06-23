Байден пообещал свести журналистов с ума

Президент США Джозеф Байден в ходе общения с журналистами пообещал свести их с ума по тяжелым переговорным вопросам, сообщает РИА Новости.

На выступлении в Белом доме Байден заявил, что занимает пост президента США уже 150 дней, и подчеркнул, что это «пока довольно хорошо получается». Политик считает, что это не его заслуга, а заслуга выстроенной системы, которая так работает.

Кроме того, лидер США прокомментировал инфраструктурную реформу в стране, согласие по которой пока не достигнуто в парламенте. Байден заявил, что прекрасно понимает, когда не отвечает на вопросы журналистов об осуществлении инициативы, и слегка ударил кулаком по трибуне.