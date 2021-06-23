Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:13

20 июля основатель компании Amazon Джефф Безос совершит полет в космос. За две недели до этого он оставит пост руководителя компании, чтобы полностью сосредоточиться на всех остальных своих проектах, среди которых главные — развитие космической компании Blue Origin и газеты Washington Post. Amazon, ставшая самой крупной и успешной в мире платформой электронной коммерции, одарила 57-летнего Безоса баснословным состоянием. Сейчас он занимает вторую строчку в списке самых богатых людей мира с капиталом 186.2 миллиарда долларов, уступая только французу Бернару Арно (186.3 миллиарда), хозяину холдинга LVMH, которому принадлежат модные бренды Luis Vuitton, Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo и Bulgari.

Имея такие деньги Безос может делать практически все. Он может до конца жизни летать на частном джете по экватору, или плавать по океанам, используя целый флот мега-яхт, ему по силам купить всю национальную футбольную лигу США, в которую входят 32 команды, он в состоянии приобрести для себя и своих друзей целый архипелаг или купить 65 тысяч люксовых спорткаров Bugatti Chiron (базовая цена 2.9 миллиона). Но Безоса это не интересует. Он говорит, что мечтал о полете в космос с 5-летнего возраста. «Если вы хотя бы раз увидите Землю из космоса, это изменит вас навсегда», - говорит миллиардер. Его компания конструирует ракеты New Shepard, которые названы в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, который совершил суборбитальный полет в космос в мае 1961 года. (Первый орбитальный полет США был совершен в феврале 1962 года астронавтом Джоном Гленном). А дату – 20 июля Безос выбрал потому что в этот день исполнится годовщина высадки американцев на Луну в 1969 году.

Но движет Безосом не только мечта о космосе, а еще и конкуренция с двумя другими покорителями околоземного пространства — Илоном Маском и Ричардом Брэнсоном. Корабли первого SpaceX Crew Dragon уже регулярно доставляют космонавтов на Международные космические станции. В мае Брэнсон совершил третий удачный тест управляемой человеком ракеты, которая была произведена его компанией Virgin Galactic. В 2014 году его постигла огромная неудача —отправленная из калифорнийской пустыни Мохаве ракета взорвалась и один из двух пилотов погиб. Однако ни Маск, ни Брэнсон до сих пор не осмелились лично поучаствовать в космической авантюре. Насколько опасным может быть для Безоса этот полет? Сообщается, что он будет длиться всего 11 минут, ракета выйдет на суборбитальную траекторию — не выше 100 километров от поверхности земли, а потом участников экспедиции доставит на землю капсула с помощью парашютов. На борту помимо самого Безоса будет находиться его брат Марк, а также пилот и некий джентльмен (его имя пока неизвестно), который приобрел билет за 28 миллионов долларов. Билет был разыгран на специальном аукционе, где первоначальная цена составляла 2.8 миллиона. Компания Безоса провела уже полтора десятка успешных тестов этого вида ракеты. Ее скорость составит 2300 миль (3700 километров) в час, что в три раза больше звуковой, но значительно уступает скорости космических кораблей, которые выходят на околоземную орбиту, для чего им нужна скорость в 17 тысяч миль (около 27 тысяч километров) в час. Поскольку суборбитальной New Shepard такая скорость не требуется, полеты таких ракет, считают эксперты, являются менее рискованные, чем орбитальные миссии. Но и Безосу никто никаких гарантий успешного возвращения не дает в случае каких-либо технических неполадок на ракете.