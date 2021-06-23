Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:59

Несколько часов назад с треском проигравший очередные (оказавшиеся для Пашиняна внеочередными) выборы в Армении экс-президент Серж Саргсян разразился тирадой в эфире русской службы британского гиганта Би-Би-Си. Странно, но армянский экс-президент почему-то предпочел говорить по-армянски. В русском то эфире. Хотя британский журналист по фамилии Атанесян кратко заметил, что понимает армянскую речь, и непременно расшифруют ее для русскоязычной аудитории. Слушать изобличительную речь Саргсяна, которая в итоге получилась саморазоблачительной, пришлось на армянском языке с русскими субтитрами. Своеобразная политтехнология в армянском духе, Саргсяну приходится аккурат после завершения выборов заметать следы «русской партии»…

Саргсян справедливо называет армянского премьер-министра - своего заклятого врага, как совершенно справедливо отмечает Би-Би-Си - Никола Пашиняна в капитулянтстве. Один из родоначальников карабахского сепаратизма посмотрел правде в глаза. Когда речь заходит о Пашиняне. О себе же и о годах своего правления Саргсян бессовестно лгал. К примеру, в самом начале драматического монолога, армянский премьер заявил, что после перехода к парламентской форме правления лишь во имя будущей судьбы Карабаха вынужден был нарушить данное армянскому народу слово не занимать кресло премьер-министра. «Именно желание решить карабахский вопрос и начать процесс примирения заставило меня остаться у власти в 2018 году». Бесспорно, Саргсян лжет и не краснеет перед объективом британской камеры. После провальной для Саргсяна и его окружения апрельской войны по инициативе президента Путина состоялась встреча армянского президента с азербайджанским лидером в Санкт-Петербурге. До этого Ереван посетил премьер Дмитрий Медведев. И, наконец, именно в этот период на рабочем столе Саргсяна появился пресловутый «план Лаврова», предполагающий безусловную деоккупацию пяти районов низменного Карабаха. Саргсян не только противодействовал мирным инициативам посредников, но и напрочь отказывался рассматривать и обсуждать компромиссную модель урегулирования. О чем свидетельствуют его громкие публичные заявления вплоть до начала пашиняновской революции. Тогдашний армянский президент настаивал даже на выводе азербайджанских войск с занятых во время краткосрочной войны территорий. Саргсян юлит, вертеться, как вошь на сковородке. Но лжет. Озабоченный авторитарным реноме своей власти политик пытался всеми способами удержаться во власти, и даже путем смены декорации формы правления. Но оступился. И наступил на грабли Януковича. Ведь начиная с осени 2017 года, Саргсян вел секретные от Москвы переговоры с Брюсселем о стратегическом партнерстве. Через своего зятя – посла в Ватикане. И сильно озлобил Кремль. С одной стороны, торпедированием компромиссной модели Лаврова, Саргсян усиливая напряженность в южном подбрюшье России, с каждым часом приближал неотвратимую войну. С другой – путем сепаратных переговоров с Западом пытался легитимизировать новую форму своей власти. Не вышло. Восставший против авторитаризма и коррупции Саргсяна армянский народ сбросил иго карабахского клана.

Своим бесславно-преступным правлением Саргсян, как и его предшественник Кочарян, заработал такую лютую ненависть армянского общества, что даже проигранная карабахская война не поколебала решимость и выбор народа. Уж лучше капитулянт Пашинян, как его называют Саргсян с Кочаряном, чем реставрация криминально-коррупционной власти. «Да, я считаю, что он победил на этих выборах», - жалостливо признается Саргсян. А куда же он денется? Как можно оспорить подсчет голосов, который транслировался в соцсетях? Но Саргсян – один из вдохновителей и архитекторов армянской репрессивной машины сетует в беседе с британскими журналистами на политическое давление и аресты соратников. Что посеешь – то пожнешь, за благие деяния – похвала, за плохие – наказания. Но Саргсяну нечем возразить на безальтернативный выбор своего народа. Поэтому он ловко ускользнул от вопроса о выборах, удобно сместившись к излюбленной тематике всей своей позорной жизни – карабахскому вопросу. Саргсян рассказывает о своих мнимых подвигах во время первой войны, вскользь упомянув о выпавшем в конце 90-х единственном шансе на примирении двух народов. Но не уточняет имена персонажей, помешавших Левону Тер-Петросяну заключить мирный договор с Азербайджаном. Один из них – Серж Азатович Саргсян, он самый, занимавший пост министра внутренних дел и национальной безопасности. Он был одним из тех, кто и сорвал единственный шанс на примирение. О котором сегодня сильно сожалеет. Во всяком случае в эфире британского СМИ. С горечью Сарсгян признает, что после освобождения города Шуша, азербайджанские войска подошли к воротам Ханкенди (Степанакерта). И уверяет, что останься он у власти, азербайджанцы никогда не подошли бы к центру бывшей НКАО. Чем же подкрепляется такая самоуверенность политика, которому не удалось преодолеть даже семипроцентный барьер на выборах?

Самоуверенности Саргсяна поверили всего лишь жалкие пять процентов избирателей. Итак, чем же он подкрепляет свою самоуверенность? Апрельской войной 2016 года, когда за считанные часы азербайджанские дроны и танки протаранив линию армянской обороны, заняли стратегические высоты. На которые Саргсян спустя четыре дня смотрел из бинокля. А вот Пашинян – предатель, агент азербайджанских и турецких спецслужб. И в эту версию, по словам Саргсяна, поверили многие в оппозиции. Но почему-то армянский народ снова пошел за предателем. Неужели Саргсян обвиняет в предательстве и свой народ?! Испугавшись собственного умозаключения, он все же из последних сил признается – Пашинян, конечно же не предатель, но совершил «много ошибок и глупостей». И снова напрашивается вопрос – как же столь мудрый и многострадальный, к тому же древний армянский народ с закрытыми глазами пошел за глупцом? Саргсян разводит руками… Он снова запутался в собственной лжи. Пашинян, конечно же совершил ошибки, но «мы не утверждаем, что боевые действия начались только и только вследствие ошибок Пашиняна». Безупречная логика! Виноват не Пашинян, а Азербайджан, «который всегда хотел решить вопрос военным путем». Стоп! Так ведь несколько минут назад в этом же интервью уста Саргсян объявили о другом – армянский президент был близок к мирной договоренности с Азербайджаном. О какой договоренности говорит Саргсян, если Азербайджан всегда (!!!) хотел решить вопрос военным путем?! И вот поэтому Пашинян все же виноват! «Им казалось, что не будет боевых действий, потому что они демократичны, потому что они пользуются поддержкой большинства народа, они легитимны и так далее». Так говорит Саргсян, который обвиняет Пашиняна в неготовности к войне. А он бы непременно готовился. Со страной, с которой Армения должна была заключить мирную договоренность. Но не позволил Пашинян. И дальше Саргсян, словно оскудевший разумом, заявляет, что хотя он и считает Пашиняна виновником начала войны, но армянское общество видит в Армении «жертву турецко-азербайджанской агрессии». И затем, Саргсян ставит в вину Пашиняну усилия по вовлечению карабахских сепаратистов в переговорный процесс. Если Пашинян был капитулянтом, то почему же он пытался добиться признания сепаратистов, как равнозначной стороны переговорного процесса? И вот, дескать эта инициатива Пашиняна была воспринята в Баку, как саботаж переговоров. Если рассматривать вопрос в плоскости армянских интересов, можно задаться справедливым вопросом – кто же тогда истинный капитулянт? Жесткий переговорщик Пашинян, требовавший признания Карабаха или желающий всячески угодить интересам Баку договороспособный Саргсян? Если во время предвыборной кампании Саргсян выступал перед избирателями с такими речами, то выбор армянского народа легко объясним и рационален.

Но в пылу эмоций Саргсян все же проговаривается и выдает одну ценную информацию за другой: "И было очевидно, что Карабах не мог стать полноценной стороной переговоров. Говоря "полноценной", я имею в виду со своим флагом, своим президентом и так далее. Это было совершенно невозможно. Насколько незрелым нужно быть, чтобы не понимать, что это условие он ставит не перед азербайджанцами, а в первую очередь перед сопредседателями Минской группы? Потому что президенты России, США и Франции сделали пять заявлений, в которых они говорили как о принципах, так и о формате". Искренне надеемся, что западные дипломаты и экспертное сообщество внимательно ознакомится с вышеуказанным заявлением Саргсяна, закрепившего за Азербайджаном право на справедливую войну. По логике Саргсяна, армянское правительство не оставило Азербайджану другого шанса. Это то, о чем до войны и в период активных боевых действий говорил и сам президент Ильхам Алиев. Искренность Саргсяна выше всяких похвал. Он открыто заявил, что именно Пашинян и его правительство спровоцировали в июле 2020 года активные боевые действия с Азербайджаном на границе в Товузе. А народ Азербайджана справедливо потребовал симметричного ответа на армянскую диверсию. А в период своего правления Саргсян горел желанием вернуть Азербайджану семь оккупированных районов: «Вы ни при каких обстоятельствах не могли услышать от меня слова о том, что мы никогда не вернем эти территории. В 2001 году я даже с трибуны парламента заявил, что Агдам [центр одного из семи районов Азербайджана, оставшихся под контролем армянских сил в 1994 году - Би-би-си] - не моя родина. Разве это можно было выразить более открыто? Я готов был носить клеймо предателя, но решить вопрос, чтобы нас не постигла такая участь". Саргсян также открыто признал, что Ильхам Алиев ни при каких обстоятельствах не согласился бы на признание сепаратистского образования в Карабахе. И ему оставалось рассчитывать исключительно на международное давление.