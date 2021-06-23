Таможня продолжит работать и в праздничный день

В целях оперативного и своевременного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу в нерабочий день в связи с праздником - Днем Вооруженных сил, для обеспечения быстрого перемещения товаров и транспортных средств 26 июня территориальные и специализированные таможенные управления, входящие в структуру Государственного таможенного комитета, будут работать в ежедневном режиме. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

При таможенном оформлении лица, занимающиеся внешнеторговыми операциями, могут уплачивать таможенные платежи за товары и транспортные средства, используя услуги портала государственных платежей.