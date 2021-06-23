Торнадо ударил по Чехии: погибли и пострадали более 200 человек

На юго-востоке Чехии в результате разрушительного торнадо в четверг, 24 июня, погибли как минимум несколько человек, сотни других получили травмы, сообщает Дойче велле.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть погибшие, но мы пока не можем сообщить их точное число. Для оценок еще слишком рано, поскольку под завалами рухнувших домов остаются люди", - сказала представитель региональных экстренных служб, при этом отметив, что количество погибших, по всей видимости, измеряется однозначным числом, а получивших травмы - более 200 человек - от детей до стариков.

По словам представителя, торнадо сравнял с землей целые дома в районе Годонина возле чешско-словацкой границы.

Мэр городка Грушки сообщил, что торнадо сравнял с землей половину этого населенного пункта. Во многих районах Чехии возникли перебои с подачей электроэнергии. Поваленные деревья заблокировали центральную автомагистраль, связывающую Прагу и столицу Словакии Братиславу. "Это ад на земле", - сказал губернатор региона Ян Гролих в ходе визита в пострадавшие районы.