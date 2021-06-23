Протасевич отправлен под домашний арест

Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели», — отметил Дмитрий Протасевич. По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Бомбы на борту не обнаружено. Силовики задержали двух пассажиров: Протасевича и Сапегу.

3 июня вышло интервью Протасевича белорусскому государственному телеканалу. Задержанный признал свою роль в организации беспорядков в Минске, заявил об иностранном финансировании оппозиции и заверил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью». Позже Протасевич принял участие в пресс-конференции МИД Беларуси, во время которой подтвердил официальную версию властей о посадке самолета.