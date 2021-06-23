Скидки до 50% от Kontakt Home в честь Дня Вооруженных сил

Kontakt Home продолжает радовать своих покупателей скидками до 50% в честь Дня Вооруженных сил. Итак, до 30 июня во всех магазинах Kontakt Home будут действовать скидки до 50% на все виды товаров, а также условия кредита на 24 месяца без процентов и первого взноса. 

Сейчас во всех магазинах Kontakt Home, включая kontakt.az при покупке наличными:

И только на этот раз клиенты Kontakt Home смогут купить здесь все смартфоны в рассрочку на 18 месяцев без процентов и первого взноса! Также на все Айфоны действуют условия рассрочки на 6 месяцев, на текстильную продукцию – на 18 месяцев, на телевизоры, бытовую технику и мебель - на 24 месяца без процентов и первоначального взноса. 

Итак, 

  • Энергосберегающий кондиционер Gree будет стоить 37,5 маната в месяц;

  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 – 27,80 маната в месяц;

  • Смартфон iPhone 12 mini – 300 манатов в месяц;

  • Наушники для геймеров Trust GXT488 – 6,67 маната в месяц. 

Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или посетите kontakt.az.

Kontakt Home в связи с Днем Вооруженных сил поздравляет всех, кто служил Родине!