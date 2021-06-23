Очередной международный успех проекта Azercell #QadınDediyin

Премия For Bravery ежегодно вручается самым смелым проектам, освещающим важные проблемы общества. В этом году фестиваль White Square в Минске посетило более 1000 делегатов из более чем 30 стран мира. Их высокая оценка лишний раз подтверждает, что проект #QadınDediyin затрагивает одну из важнейших тем в мире.

Проект #QadınDediyin, инициированный компанией Azercell и собравший миллионы просмотров в социальных сетях, отмечен еще одной международной наградой. Проект, который был удостоен нескольких престижных международных наград, на этот раз получил премию For Bravery на одном из крупнейших творческих фестивалей Восточной Европы - White Square.

Коснувшись такого деликатного вопроса, как защита прав женщин, проект поднимает вопросы существующих стереотипов о представительницах прекрасного пола в нашем обществе и острой необходимости изменения такого подхода. В проекте, ставшем результатом сотрудничества Национального Олимпийского комитета и Azercell, приняли участие успешные азербайджанские спортсменки, разрушившие эти стереотипы историями своего успеха. Идя к поставленным целям, они доказали, что на пути к развитию, образованию и успеху не существует границ.

Проект, запущенный в прошлом году, вызвал повышенный ажиотаж в социальных сетях. При поддержке инфлюенсеров и блогеров данный проект охватил в общей сложности 3,8 миллиона человек, получив 85% положительных отзывов в соцсетях. Таким образом, проект #QadınDediyin, ставший одной из самых смелых кампаний в истории рекламы в Азербайджане, сумел привлечь внимание как местного, так и международного сообщества.

Следует отметить, что инициативы Azercell в области КСО неоднократно удостаивались призовых мест на локальных и международных конкурсах. Ранее проект #QadınDediyin получил две крупные награды на фестивале Red Jolbors - одном из самых престижных конкурсов в области маркетинга, рекламы и коммуникаций в Центральной Азии.