Депутаты обсудят сегодня 12 важных вопросов
Началось заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает парламентский корреспондент haqqin.az, в повестку сегодняшнего заседания вошли 12 вопросов. Среди них - законопроекты о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях», о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и др.