Евросоюз хочет углубить сотрудничество с Турцией

Евросоюз готов постепенно углублять сотрудничество с Турцией во многих областях, представляющих общий интерес. Об этом говорится в части декларации саммита лидеров сообщества, посвященной отношениям Брюсселя с Анкарой, сообщает Anadolu.

Согласно коммюнике, на саммите лидеров Европейского союза главы государств и правительств стран-членов блока попросили Европейскую комиссию незамедлительно предоставить официальное предложение относительно выделения финансовых средств для поддержки сирийских беженцев, нашедших приют в Турции и других странах региона.

В декларации приветствуется снижение напряженности в Восточном Средиземноморье. Лидеры сообщества выразили надежду, что данная тенденция будет сохраняться и впредь.

Согласно заявлению, лидеры ЕС дали старт техническим работам, направленным на обновление Таможенного союза ЕС-Турция. В декларации подчеркивается необходимость устранения проблем, возникших при реализации существующего Таможенного союза.

Лидеры ЕС также заявили о подготовке к диалогу на высоком уровне с Турцией по вопросам миграции, здравоохранения, климата, борьбы с терроризмом и региональной проблематике.

«Европейский совет ожидает, что в целях укрепления регионального мира и стабильности Турция и все авторы внесут позитивный вклад в урегулирование региональных кризисов в соответствии с общими интересами Турции и ЕС», - говорится в заявлении.