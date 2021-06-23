Из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом с пятницы, 25 июня, Израиль возвращается к ношению масок в закрытом пространстве, говорится в заявлении Министерства здравоохранения Израиля.

"В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", - цитирует РИА Новости заявление Минздрава. Исключением являются дети до 7 лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба.

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, были сняты ограничения, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.