Сахиба Гафарова: Наши Вооруженные силы достойно выполняют возложенные на них задачи

«В этом году азербайджанский народ с большой радостью и гордостью празднует День Вооруженных сил. Под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева славная азербайджанская армия вписала новую страницу в историю». Как сообщает парламентский корреспондент haqqin.az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.

Спикер отметила, что азербайджанский народ уверен, что восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, не только в корне изменят картину Карабахского региона, но и откроют новый период в истории развития Азербайджана: «Наш народ, водрузивший флаг в Шуше, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Лачине, Кельбаджаре, Агдаме, Гадруте и других городах и селах Карабаха, еще раз продемонстрирует миру, что является народом-строителем, восстанавливает разрушенные армянскими вандалами населенные пункты».

Спикер добавила, что сегодня наши Вооруженные силы достойно выполняют возложенные на них задачи по защите освобожденного от оккупации региона.