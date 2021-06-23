Специалист Минздрава рассказал, как уберечься от пищевых токсикоинфекций​

Сотрудник кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Вугар Джавадзаде в интервью haqqin.az рассказал о причинах, источниках, симптомах и эпидемиологических особенностях пищевых токсикоинфекций.

- Что такое пищевая токсикоинфекция?

- Пищевая токсикоинфекция (ПТИ, пищевое отравление) - острые кишечные инфекционные болезни, возникающие в результате употребления в пищу продуктов, в которых размножились микроорганизмы и накопились их токсины, и сопровождающиеся желудочно-кишечными расстройствами. В подавляющем большинстве случаев пищевое отравление заканчивается выздоровлением.

- Каковы причины пищевого отравления?

- ПТИ характеризуются внезапным началом, интоксикацией, гастроэнтеритом. Часто отмечается групповой характер заболевания. Пищевые токсикоинфекции могут быть вызваны условно-патогенными бактериями родов Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsella pneumoniae, Bacilus cereus, Enterobakter cloacae, Citrobakter, Pseudomonas и др. Некоторые из этих микроорганизмов выделяют экзотоксины и некоторые - эндотоксины.

- Каковы эпидемиологические особенности пищевого отравления?

- Основным источником возбудителей пищевых отравлений являются люди. Упомянутые мной бактерии вызывают у человека гнойные воспалительные процессы - панариций, пиодермию, ангину, ринофарингит и др. Пищевое отравление возникает при употреблении кремовых кондитерских изделий, мяса, рыбы, молочных продуктов и продуктов, загрязненных бактериями и их токсинами. Если они хранятся в ненадлежащих условиях, если не хранятся в холодильнике, а в открытом контейнере, то заражаются бактериями. Порой животные могут быть переносчиками инфекции. При мастите у животных меняется консистенция молока. А это, в свою очередь, при употреблении молочных продуктов приводит к заражению людей.

- Каковы симптомы пищевого отравления?

- Клинические признаки пищевой токсикоинфекции появляются через латентный период от 30 минут до 24 часов после приема внутрь. Прежде всего пациенты испытывают тошноту, рвоту и сильные боли в животе. В некоторых случаях три или более раз в день наблюдается жидкий стул. Хотя у пациентов сразу же поднимается температура, но вскоре она нормализуется. Иногда наблюдается тошнота со рвотой, которая приобретает стойкий характер. В рвотных массах обнаруживаются остатки непереваренной пищи, которые имеют сильный зловонный запах.

Симптомы интоксикации наблюдаются у большинства пациентов. Так, пациенты испытывают общую слабость, анемию, головную боль и головокружение. У больных кожа лица и тела становится бледной, на языке появляется белый налет, наблюдается перепад давления - артериальная гипотензия и учащение пульса. При пальпации живота возникает болевой синдром в желудке и околопупочной области живота.

В большинстве случаев пищевое отравление протекает в легкой форме. При этом у пациентов рвота, другие симптомы в основном не возникают. В тяжелых случаях пациенты испытывают сильную рвоту, иногда слизисто-кровянистый стул, происходит водно-солевой и кислотно-щелочной дисбаланс, а порой увеличение печени и селезенки. У пациентов с тяжелым течением заболевания мышечные спазмы возникают в результате нарушения водно-солевого баланса. В целом пищевая токсикоинфекция заканчивается выздоровлением.

- Какие осложнения могут возникнуть при пищевой токсикоинфекции?

- В тяжелых случаях у пациентов наблюдаются такие осложнения, как дегидратационный шок (ДШ). У некоторых пациентов бактериальные осложнения могут возникнуть в результате вторичных инфекций.

- Как диагностировать пищевое отравление?

- Основной диагноз ставится на основании клинико-эпидемиологических данных. Клинические данные - наличие короткого инкубационного периода у пациентов, внезапное возникновение заболевания у людей, употреблявших одну и ту же пищу, наличие одинаковых клинических симптомов у пациентов. Первичная помощь - промывание желудка - позволяет диагностировать кратковременное улучшение состояния после очистительной клизмы.

С эпидемиологической точки зрения следует обращать внимание на характер пищевых продуктов, условия их хранения, порядок приготовления, а также на состояние здоровья шеф-поваров.

Этиологический диагноз ставится в результате обнаружения микробных культур в рвотных массах, промывании желудка, остатках пищи в содержимом желудочно-кишечного тракта.

- Как предотвратить пищевую токсикоинфекцию?

- В профилактике пищевых отравлений ключевую роль играет создание помещений, отвечающих современным стандартам, и улучшение условий хранения продуктов. Лица с бактериальными заболеваниями, такими как гнойные кожные заболевания, ангина, ринофарингит и другие, должны быть временно отстранены от работы, пройти полное лечение. Они могут вернуться к работе лишь при отрицательном результате бактериологического исследования. Ветеринары должны своевременно выявлять больных животных и строго контролировать производство мясомолочной продукции.

- И напоследок, ваши рекомендации нашим гражданам при пищевых отравлениях…

- Не рекомендуется покупать кремовые кондитерские изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, продаваемые на улице в жаркие месяцы. Обязательно покупайте эти продукты в магазинах, где они хранятся в холодильниках.