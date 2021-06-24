В Саатлы задержали похитителя скота
Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции задержали подозреваемого в краже домашнего скота, сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Согласно информации, задержан ранее судимый Санан Асланов, подозреваемый в краже 10 голов мелкого рогатого скота, принадлежащего жителю района Д.Ханкишиеву. На допросе подозреваемый признался в совершенном преступлении, заявив, что продал скот по цене ниже рыночной. Правоохранители установили местонахождение животных, изъяли их в качестве вещественных доказательств и передали потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело, расследуется причастность С.Асланова к другим кражам.