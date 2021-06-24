Накануне вечером в Наримановском районе Баку был жестоко избит неизвестными водитель Автомобильной федерации Азербайджана Сахавет Мамедов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации, от полученных травм Сахавет Мамедов скончался на месте происшествия.

Согласно сообщению, между Мамедовым и лицами, не известными пока следствию, произошел дорожный спор на круге 20 Января. После, не успокоившись, мужчины стали преследовать грузовой автомобиль Автомобильной федерации Азербайджана, за рулем которого находился Сахавет Мамедов. Преградив дорогу, злоумышленники остановили автомобиль на улице Ашуга Моллы Джума. Силой заставив Мамедова и другого сотрудника Автомобильной федерации выйти из машины, трое мужчин принялись избивать их. От полученных побоев Мамедов скончался на месте происшествия. Нападавшие сбежали, оставив при этом свой автомобиль на месте происшествия.

В Автомобильной федерации Азербайджана сообщили также, что у погибшего Сахавета Мамедова остались двое малолетних детей. С 2014 года он работал в Автомобильной федерации Азербайджана. Завоевавший уважение коллектива своим профессионализмом, работоспособностью, добротой и скромностью, Мамедов был одним из образцовых сотрудников Федерации.

В связи с произошедшим Автомобильная федерация Азербайджана выражает глубокое соболезнование семье погибшего.

В эти минуты в пресс-службе МВД сообщили haqqin.az о том, что напавшие на водителя Автомобильной федерации Азербайджана Сахавета Мамедова задержаны.

Согласно сообщению, в 17-е отделение полиции Наримановского района поступила информация, что 24 июня около 19:00 на улице Ашуга Моллы Джума водитель автомобиля Chevrolet житель Баку К.Мамедов и пассажиры Н.Джаниев и М.Абиев из хулиганских побуждений избили водителя Автомобильной федерации Азербайджана Сахавета Мамедова. Последний от полученных побоев скончался на месте происшествия.

В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления К.Мамедов, Н.Джаниев и М.Абиев. Возбуждено уголовное дело.