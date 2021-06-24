Сегодня в Национальном Олимпийском комитете состоялась пресс-конференция, посвященная стартующей менее чем через месяц Олимпиаде в Токио. Мероприятие, в котором участвовали и представители спортивных федераций, открыл вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде.

«До Олимпиады осталось меньше месяца, - говорит Ч.Гусейнзаде. - Подготовительный процесс завершается. Эти Олимпийские игры отличаются от всех предыдущих. Проблемы сейчас иные. Игры были перенесены на один год. Возникла новая проблема – COVID. До сих пор под вопросом некоторые организационные моменты. Антидопинговые вопросы занимают важное место. Также хотел бы отметить, что во время Олимпиады будет строго контролироваться вопрос того, что могут публиковать тренеры, спортсмены и представители делегаций в социальных сетях».

Глава Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли сообщила, что в Токио будет много изменений, связанных с борьбой с допингом. «В преддверии Рио-2016 выяснилось, что ряд спортсменов за 6-7 месяцев до Игр не сдавал тест на допинг. Сейчас этот вопрос контролируется гораздо серьезнее. Наши спортсмены сдают тесты. Мы работаем с ними на постоянной основе, информируем. Также создан колл-центр, который будет работать 24 часа, и все спортсмены в любое время смогут задать интересующий их вопрос».

Далее участникам рассказали о том, как будет организована система допинг-контроля в Токио, и о том, какие меры будут приняты в связи с пандемией. Сразу стоит сказать, что условия для спортсменов будут очень тяжелые, если не сказать адские.

«За две недели до поездки в Токио надо загрузить специальное приложение, при помощи которого надо будет сообщать о своем самочувствии и местонахождении, - рассказывает сотрудник НОК Анар Багиров. – Перед поездкой нужно сдать тест. Если будет позитив, то спортсмен не сможет полететь в Токио. Сдать тест надо и в аэропорту Токио. Там придется подождать 2-4 часа, и, если результат негативный, можно будет отправиться в олимпийскую деревню.

В деревне каждое утро надо сдавать экспресс-тест, а раз в два дня – ПЦР-тест. Если будет позитив, то спортсмен и те, кто живет с ним в квартире, отправляются на карантин в специальное здание на территории деревни, и их выступление на Олимпиаде оказывается под большим вопросом. Чтобы выйти из карантина, надо сдать два негативных теста. Их должны утвердить МОК, соответствующая спортивная федерация и японские власти. Выходить из олимпийской деревни нельзя. Если спортсмен покинет деревню, то также отправится на карантин».