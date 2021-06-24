Азербайджанских спортсменов попросили не шутить с трансгендером на Олимпиаде

«Обязательно передайте спортсменам, что не должно быть никаких поступков или слов, которые могут вызвать неоднозначную реакцию, - говорит Ч.Гусейнзаде. – К примеру, на этой Олимпиаде Международный Олимпийский комитет впервые допустил к участию в соревнованиях трансгендера (речь идет о 43-летней тяжелоатлетке Лорел Хаббард из Новой Зеландии, которая сменила пол в 2012 году и будет выступать в женских соревнованиях – ред.). Не надо как-то шутить с этой спортсменкой или, не дай Бог, пытаться как-то задеть ее. К этому вопросу надо очень внимательно относиться.

Естественно, будет лишним, если я скажу, что не должно быть никаких проявлений расизма. Это и так все знают и понимают!».