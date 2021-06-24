Россия испытала тяжелый беспилотник «Альтиус»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус» впервые в ходе испытаний применил оружие, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, в ходе летных испытаний на одном из военных полигонов впервые был нанесен бомбовый удар по наземным мишеням. Источник добавил, что за текущее лето планируется выполнить «серию испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов».

Согласно собеседнику, «Альтиус» использует тот же универсальный комплекс вооружения, включающий свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты, которые задействованы на ударных БПЛА «Иноходец».