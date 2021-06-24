Впервые с января: в России максимум смертей с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 409 088. Об этом оперативный штаб РФ сообщил в своем Telegram-канале.

В настоящее время в России болеют 347 385 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января.

Число вылечившихся возросло за сутки на 14 024, это максимум с 6 марта. Всего с начала пандемии в РФ выздоровели 4 929 639 человек.