Аятолла Хаменеи привился «Ков Иран Баракатом» Фото
25 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи привился иранской вакциной от коронавирусной инфекции «Ков Иран Баракат». Как передает İRNA, об этом сообщается на сайте верховного лидера Ирана.
Сообщается, что Али Хаменеи принял первую дозу вакцины от COVID-19 «Ков Иран Баракат».
«Меня вот уже несколько месяцев настоятельно просят сделать вакцину, но я сказал, что сначала дождусь, дай Бог, производства иранской вакцины, а также сказал, что не хочу, чтобы мне ее делали вне очереди», - рассказал верховный лидер Ирана.