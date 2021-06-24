Вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде заявил сегодня журналистам, что ожидает от сборной Азербайджана как минимум 8 медалей на Играх в Токио, стартующих 23 июля.

«8 – это минимум. Ждем наград от всех семи борцов, от дзюдоистов, каратистов, да и в некоторых других видах спорта можем претендовать на награды, - говорит вице-президент. - По сравнению с Рио-2016 хочется, чтобы в этот раз акцент был сделан на качество, а не на количество медалей. В Рио восемь наших спортсменов вышли в финал, но так получилось, что только одному удалось победить и выиграть золото. Так бывает.

Если говорить о лицензиях, то не оправдала надежд борьба. У борцов только 7 лицензий, хотя в Рио было 14. Зато перевыполнили план дзюдоисты, у которых 9 путевок в Токио».

Чингиз Гусейнзаде сообщил, что в этот раз не будет традиционных проводов олимпийской сборной и чартерного рейса в Японию. «Вчера я говорил с президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства решил, что в такой ситуации резонно не проводить официальные проводы. Президент обратится к спортсменам посредством телевизионного выступления.

Чартера в Токио не будет, потому что спортсмен должен приехать на Олимпиаду за пару дней до выступления и после выступления уехать. Наши олимпийцы будут добираться сами. Их ждет тяжелый путь в Токио».