Британский эсминец Defender вошел в порт Батуми

Британский эсминец HMS Defender вошел в грузинский порт Батуми. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства в Грузии, распространенном в пятницу.

"Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками в черноморском регионе для обеспечения безопасности", - цитирует ТАСС сообщение посольства.

В британском диппредставительстве не уточнили, как долго судно пробудет в Грузии.

В среду Минобороны РФ сообщило о вторжении эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В свою очередь, британская сторона заявила, что эсминец выполнял мирный проход через территориальные воды Украины.