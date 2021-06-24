Еще один филиал в новом концепте от Yelo Bank
Yelo Bank продолжает расширять спектр своих услуг и филиальную сеть. Филиал «Садарак» - третий филиал, отремонтированный и введенный в эксплуатацию по новой концепции.
В филиале учтены все детали для удобства клиентов. Он не только комфортный, но современный и яркий в соответствии с девизом банка. Концепт сочетает и объединяет в себе области быстрого и индивидуального обслуживания. Филиал расположен в ТЦ «Садарак».
Новые отделения - лишь одна из целей новой стратегии Yelo Bank. Основная цель изменений - превратить каждую минуту, проведенную клиентами в банке, в новый положительный опыт. Концепция нового филиала не заканчивается на внутренней отделке. Сотрудники также передают клиентам новые ценности Yelo, создавая для них позитивную и дружескую атмосферу.