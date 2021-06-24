Жители Физули пытались проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали трех жителей, которые пытались проникнуть на освобожденную территорию района, сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Во время контрольных мероприятий сотрудники полиции задержали при попытке въехать на освобожденные от оккупации территории автомобиль ВАЗ-21011, за рулем которого находился житель поселка Зобуджуг-2 С.Гулиев.

Водитель и его пассажиры – жители того же поселка Г.Сафаралиев и А.Махмудов были доставлены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 535 Кодекса об административных проступках и переданы в районный суд.