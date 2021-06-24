Володя Акобян обратился к бакинскому судье: «Пожалуйста, верните нас домой»
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу в отношении 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших провокационно-террористические и другие преступные деяния в Азербайджане.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании при уточнении анкетных данных обвиняемых выяснилось, что Альберт Петросян, 1996 года рождения, родом из Гюмри, имеет двойное гражданство. «Я жил в Москве с 2013 года. Являюсь гражданином Армении и России», - сообщил А.Петросян.
На вопрос судьи, есть ли у них какие-либо ходатайства по делу, обвиняемый Володя Акобян попросил судью: «Пожалуйста, верните нас домой».
Затем судья довел до сведения участников суда, что гособвинение представляют Эльдар Хамза и Валех Акперов. Гособвинитель огласил обвинительное заключение.
Согласно ему, обвиняемые - группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.
Армянским диверсантам предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Судья заявил, что, если обвинения, выдвинутые против обвиняемых, подтвердятся в ходе судебного следствия, они могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 14 до 20 лет или к пожизненному заключению.
Армянские диверсанты, комментируя обвинения, признали себя частично виновными. Обвиняемый Гегам Серобян сказал, что они «не знали, что эти территории являются азербайджанской землей».
Судебный процесс продолжится после перерыва.