Володя Акобян обратился к бакинскому судье: «Пожалуйста, верните нас домой»

Инара Рафикгызы, судебный репортер 14:18

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу в отношении 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших провокационно-террористические и другие преступные деяния в Азербайджане. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании при уточнении анкетных данных обвиняемых выяснилось, что Альберт Петросян, 1996 года рождения, родом из Гюмри, имеет двойное гражданство. «Я жил в Москве с 2013 года. Являюсь гражданином Армении и России», - сообщил А.Петросян.

На вопрос судьи, есть ли у них какие-либо ходатайства по делу, обвиняемый Володя Акобян попросил судью: «Пожалуйста, верните нас домой». Затем судья довел до сведения участников суда, что гособвинение представляют Эльдар Хамза и Валех Акперов. Гособвинитель огласил обвинительное заключение.

Согласно ему, обвиняемые - группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.