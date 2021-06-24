Вирус «дельта плюс» добрался до России

В России зарегистрирован первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса «дельта плюс», появление которого вызывало обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения. По мнению ряда ученых, данный штамм отличается высокой вирулентностью и может быть резистентным к имеющимся вакцинам из-за особенностей мутации, сообщает «Московский комсомолец».

«Случай единственный и, скорее всего, завозной», - сообщила замглавы НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

По словам врача, тот же штамм в единичных случаях замечен в США, Великобритании и ряде других стран, в Индии известно о нескольких десятках случаев заражения.

Эксперт отметила, что пока рано делать выводы об опасности штамма из-за мутации, так как «мутация в 417-м положении S-белка ... есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР». Она также подчеркнула, что по клинической картине у зараженных «дельтой плюс» пациентов нет оснований говорить о том, что этот штамм является «более смертельным».