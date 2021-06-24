Жара нарастает: синоптики предупреждают население

В субботу, 26 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится жаркая погода, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов.

На Апшероне ночью ожидается 22-26, днем 35-39, местами до 41 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 37-39 градусов тепла.