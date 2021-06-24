Жара нарастает: синоптики предупреждают население
В субботу, 26 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится жаркая погода, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов.
На Апшероне ночью ожидается 22-26, днем 35-39, местами до 41 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность 45-55%, днем 30-35%.
На пляжах Апшерона ожидается северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным ветром. На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 26-27 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром на некоторых горных территориях ожидается туман. Ветер восточный. Ночью 20-25, днем 36-41, местами до 43-44 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.
Аномально жаркая погода в Баку и на Апшероне, периодические застойные погодные условия, слабый ветер и высокая температура воздуха в целом могут негативно сказаться на самочувствии большинства людей.